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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:02
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Irak, PKK, Güncel
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