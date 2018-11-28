28 Kasım 2018, 19:57
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Irak'ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Ayrıca operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3  terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, TSK,Irak
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:57