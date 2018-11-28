Irak'ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Irak
'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter
hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Ayrıca operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,
TSK,Irak
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:57