09.07.2019 09:38
Haberler» Güncel» Haber

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Metina, Irak, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:14   Husumetlisini vurmak isterken arkadaşını öldürdü
10:13   TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe tabela teşvik edilmeli"
10:13   Sultangazi'de 400 bin TL'lik sahte içki operasyonu
10:13   İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
10:12   Formula 1'in eski patronu Ecclestone: Biri Putin'e silah çekerse, önüne atlarım
10:12   HDP'li Kurtalan'ın "oy" çıkışına Meral Akşener'den yanıt: Nasrettin Hoca hikayesi gibi
10:12   Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği için BAE ile Sudan anlaştı iddiası