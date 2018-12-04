Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina
bölgelerine 2 ve 3 Aralık
'ta düzenlenen hava harekatları sonucunda, terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. - Ankara
04 Aralık 2018 Salı 11:48