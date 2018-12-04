04 Aralık 2018, 11:48
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Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 2 ve 3 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları sonucunda, terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. - Ankara
04 Aralık 2018 Salı 11:48