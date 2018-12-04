Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

04 Aralık 2018 Salı 11:37



04 Aralık 2018 Salı 11:37

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine 03-04 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA