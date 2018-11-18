18 Kasım 2018, 11:55
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Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak

IRAK'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildi. TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Hava operasyonunda ayrıca, üs bölgelere saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, Zap bölgesi,Irak
18 Kasım 2018 Pazar 11:55