Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

IRAK'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildi. TSK
'nın Twitter
hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak
kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Hava operasyonunda ayrıca, üs bölgelere saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,
Zap bölgesi,Irak
18 Kasım 2018 Pazar 11:55