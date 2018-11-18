Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK savaş uçaklarının Irak
'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlediği hava harekatında PKK
'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
Türk savaş uçakları, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Harekatta, teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Üst bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
- Ankara
PKK,Zap bölgesi,Irak
18 Kasım 2018 Pazar 11:58