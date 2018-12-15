15 Aralık 2018, 16:54
»»

Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara Hakurk,Zap bölgesi,TSK,Irak
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:54