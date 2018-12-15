Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Irak
kuzeyi Zap ve Hakurk
bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık
tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara
Hakurk,Zap bölgesi,TSK,Irak
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:54