Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi (3)

TERÖRİSTLERDEN 5'İ, ÖRGÜTÜN İSTİHBARATÇISIYMIŞ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröristten 5'inin, örgütün sözde istihbarat ve özel güç unsuru olduğu açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA- DHA