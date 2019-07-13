Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

"Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır" ifadesi kullanılan açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

İLK GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK UZMANI AĞAR PAYLAŞTI

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüleri paylaştı. Ağar, görüntüleri paylaşırken, "Pençe-2'den. Hakurk dağları..." diye yazdı.

PENÇE HAREKATI NEDİR?

Türkiye, Kuzey Irak'taki stratejik terör hedeflerinin kara operasyonuyla etkisizleştirilmesi amacıyla 'Pençe' adını verdiği operasyon başlattı. Kara ve hava birliklerinin yanı sıra İHA ve SİHA'lar tarafından da desteklenen operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi aynı merkezden birlikte yönetti. 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Bugüne kadar Pençe Harekatı'nda etkisiz hala getirilen terörist sayısı 143 oldu.