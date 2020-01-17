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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

17.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:58Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyindeki bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hakurk, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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