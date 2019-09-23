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Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

23.09.2019 16:48Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması
Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve askeri yetkililer, şehit Volkan Tantürk'ün (31) Değirmendere Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek, şehadet haberini verdi.
Haberi duyan şehit Tantürk'ün yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.
Şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Volkan Tantürk'ün cenazesinin, yarın Değirmendere
Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Gölcük, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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