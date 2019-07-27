Haberler» Güncel» Haber

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27.07.2019 14:01 Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, iki terörist de etkisiz hale getirildi.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:59   Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
03:46   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:42   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:40   Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı
03:31   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:21   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:03   Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı