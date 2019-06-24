24.06.2019 12:42
Haberler » Güncel » Haber

Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

Irak

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK 'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
zap , baka , ırak , PKK , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:48 DTSO Başkanı Şahin'in mutlu günü
12:48 Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu
12:47 İki bakandan jet yanıt: Polis de ordu da hiçbir partiye ait değil
12:47 Engelleri aştı diplomayı aldı
12:47 LGS sonuçları ve raporu açıklandı
12:47 Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu
12:47 Meksika düzensiz göçe karşı tedbirleri artırıyor