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Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın cenazesi, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

16.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:47
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan toprağa verildi
Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın cenazesi, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.
Hava yolu ile Akhisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen şehit Durhan'ın naaşı, helallik için imam olan baba Halil Durhan'ın görev yaptığı Hayber Camisi'ne götürüldü.
Türk bayrağına sarılı cenaze daha sonra Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önündeki meydana getirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleşen törende, cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye uymaları" yönünde uyarılar yapıldı.
Soma Belediyesi görevlileri cenaze törenine katılanlara tıbbi maske ve dezenfektan dağıttı. Şehidin cenaze namazını, imam olan baba Halil Durhan kıldırdı.
"Oğlumun düğününe hoş geldiniz"
Cenaze namazında katılımcılar arasında mesafe bırakıldı.
Baba Durhan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Oğlumun düğününe hoş geldiniz. 34 yıldır imam olarak görev yapmaktayım. Hutbede, minberde ve kürsüde hep şehitlik mertebesini anlattık. Sizlere sabrı cemili anlatmaya çalıştık ama gelin görün ki bugün artık sıra bende. Cenab-ı Allah bu imtihanı bizlere kazandırmayı nasip etsin. Vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez, minarelerden ezan sesimiz dinmez inşallah. Birlik ve beraberlik içinde değerli komutanlarım ve onun emrindeki Fatih'imin bıraktığı yerden silah arkadaşları inşallah devam edecekler." diye konuştu.
"Onları sevindirmeyeceğim"
Törende şehidin annesi Hatice, kız kardeşi Rümeysa ve ağabeyi Harun Durhan metanetli duruşuyla dikkati çekti.
Ağabeyi Fatih'in askeri kamuflajını giyen Rümeysa Durhan, şehidin naaşı taşınırken asker selamı verdi.
Rümeysa Durhan, "Beni beyazlar içinde göremedin ağabey, onları sevindirmeyeceğim, onları güldürmeyeceğim." diye konuştu.
Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, şehidin yakınların, Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Umut Er ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih, Soma, Irak, Güncel
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