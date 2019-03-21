Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil
, Avaşin-Basyan, Metina
, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA,
Twitter, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
Kaynak: DHA