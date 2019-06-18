18.06.2019 13:21
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,  "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
Kandil Dağı, Hakurk, Irak, Güncel

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