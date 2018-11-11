Süngütepe Şehitlerinin Kanı Yerde Kalmadı: Kuzey Irak'ta 14 Terörist Öldürüldü

Hakkari'deki patlamada şehit olan 7 askerimizin kanı yerde kalmadı. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetlerin emniyetle üslerine döndü.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Avaşin bölgesine 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.