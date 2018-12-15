Milli Savunma Bakanlığı, 13 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), öğlen saatlerinde Zap ve Hakurk bölgelerinde de 7 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

GARA'DA 13 TERÖRİST

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Gara bölgesine 15 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir"

ZAP VE HAKURK'TA 7 TERÖRİST

TSK tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.