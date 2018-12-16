Saldırı Hazırlığındaki 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MAĞARA VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.

AMAÇLARINA ULAŞAMADILAR

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşte sosyal medyadan yapılan o açıklama;