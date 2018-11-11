Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine Yönelik Hava Harekatında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindek, Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine bugün düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

AVAŞİN'DE 14 TERÖRİST

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenmişti.