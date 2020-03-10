Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli...
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
10.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:54
Irak 'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel
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