Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyi, Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara
Metina, Irak, Güncel
Kaynak: DHA