Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik 'Pençe' operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Irak
'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinden de sınıra askeri sevkıyat yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı nedeniyle Yüksekova ilçesinden de askeri konvoylar sınıra sevk edilmeye başlandı. İlçenin Cengiz Topel
Caddesi üzerinden geçen askeri araçlar, Pençe operasyonu kapsamında sınıra doğru gitti. - HAKKARİ
Hakkari
, Yüksekova
, Irak
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA