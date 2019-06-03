Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi. Açıklama sonrasında bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılırken, hava harekatın öldürülen terörist sayısı 6 oldu.

Kaynak: AA