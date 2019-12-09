Haberler » Güncel » 'Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu' - Haber

"Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

09.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:15
İçişleri Bakanlığı, 'ın kuzeyinden kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlamızda ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülme hızlandı, son yılların en üst seviyesine çıktı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere bugün yenileri eklendi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı. Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün çözülmesine yönelik çalışmalara artan bir kararlılıkla devam ediliyor" denildi.
(İHA)

Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:04 Otobüs sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı - Haber
20:04 Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi - Haber
20:04 Kış lastiği denetimleri sürüyor - Haber
20:02 TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (3) - Haber
20:00 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu! - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
18:32 Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı - Haber
9.12.2019 20:19:09