Irak'ın Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatında 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

IRAK'ın kuzeyi Hakurk
, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi. TSK
'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak
kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine 29 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." - Ankara
Metina,Hakurk,Irak
29 Kasım 2018 Perşembe 21:00