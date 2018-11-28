Irak'ın Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatında 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Irak
kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mühimmat depolarının imha edildiğini ve saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." - Ankara
Hakurk,TSK,Irak
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:41