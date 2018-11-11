Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
), dün Irak
'ın kuzeyi Avaşin Bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın Twitter
hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Avaşin Bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirilerek, "Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara
TSK,Irak
11 Kasım 2018 Pazar 11:17