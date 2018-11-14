Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Metina,Irak
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:49