Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Irak
kuzeyindeki Hakurk
, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter
hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:54