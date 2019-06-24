24.06.2019 14:58
Haberler » Güncel » Haber

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak 'ın kuzeyindeki bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK 'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları yapıldı.
Harekatlarda PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
Kaynak: AA
PKK , Irak , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:12 Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes
16:11 TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi
16:11 Yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (4)
16:11 Suriyelilerin bayram dönüşleri
16:11 Etiyopya'da darbe girişiminin lideri öldürüldü
16:10 Bingöl'de üniversite öğrencileri istihdam edilecek
16:10 Tarsus Gençlik Kampı 1 Temmuz'da açılıyor