26.06.2019 20:36
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak 'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK 'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."


- Ankara
Kaynak: DHA
Hakurk , Irak , Güncel

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