Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak
'ın kuzeyi Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK
'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
- Ankara