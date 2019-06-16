Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Metina
ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK
'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı
'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
- Ankara