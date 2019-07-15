15.07.2019 08:59
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi."


Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Irak, PKK, Güncel

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