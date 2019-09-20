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Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül'de Irak'ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20.09.2019 15:20Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül'de Irak'ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi".
(İHA)

Eylül, Irak, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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