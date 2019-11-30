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Irak'ın Musenna vilayetinde 2 günlük yas ilan edildi

Irak'ın Musenna vilayetinde, hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için 2 günlük yas ilan edildi.

30.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:36Irak'ın Musenna vilayetinde 2 günlük yas ilan edildi
'ın Musenna vilayetinde, hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için 2 günlük yas ilan edildi.
Irak'ın resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Musenna Valisi Ahmed Menfi, gösteriler sırasında hem protestocuların hem de güvenlik güçlerinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla vilayette 2 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.
Menfi, devlete ait sağlık kuruluşları ve memurların maaşını ödeyen bazı bankalar dışında diğer tüm devlet kurumlarında da resmi tatil ilan edildiğini kaydetti.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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