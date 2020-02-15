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Irak'ın müstakbel Başbakanı: "Kabine yakında meclis onayına sunulacak"

Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Muhammed Tevfik Allavi, beklenen kabineyi gelecek günlerde netleştirerek, meclis onayına sunacağını duyurdu.

15.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:12Irak'ın müstakbel Başbakanı:
'ta hükümeti kurma görevi alan Muhammed Tevfik Allavi, beklenen kabineyi gelecek günlerde netleştirerek, meclis onayına sunacağını duyurdu.
Allavi, 'dan yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarafların karışmadığı ve tarihi başarı niteliği taşıyacak liyakatli, nezih ve bağımsızlardan oluşan kabinenin tamamlanmasına az kaldı." ifadesini kullandı.
Kabineyi bu hafta içinde meclisin onayına sunacağını kaydeden Allavi, meclisten güvenoyu alması için milletvekillerine çağrıda bulundu.
Irak'ta yeni kabinenin kurulması

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Göstericilerin baskılarından dolayı, Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da 13 aylık başbakanlık görevinden istifa etmişti.
Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Twitter, Irak, Politika

Kaynak: AA

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