Irak'ın Musul kentinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
14.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:28
Irak 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen yasağın gece yarısından itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.
Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığının altı çizildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen yasağın gece yarısından itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.
Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığının altı çizildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
Manşet
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