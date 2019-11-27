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Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi. Bu olay sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:21

'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. şehrindeki Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemciler konsolosluk binasını ateşe verdi. Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.

Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.

80 KİŞİ YARALANDI

Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemcilere, polis müdahale etti. Yerel medya, polisin müdahalesi sonucu 80 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan, bugün başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLERDE 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi

Necef, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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