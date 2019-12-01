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Irak'ın Necef vilayetinde 25 gösterici yaralandı

Irak'ın güneyindeki Necef vilayetinde, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 25 kişi yaralandı.

01.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:26Irak'ın Necef vilayetinde 25 gösterici yaralandı
'ın güneyindeki vilayetinde, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 25 kişi yaralandı.
Sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda gösterici Şii Taklit Mercii Muhammed Bakir el-Hakim'in türbesinin giriş kapısını ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin göstericiler üzerine ateş açması sonucu 25 kişi yaralandı.
Necef Polisinden yetkililer ise kentte gerilimin tırmanması nedeniyle başkent Bağdat'tan Necef'e askeri sevkiyat yapıldığını ifade etti.
Necef Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da göstericilere türbenin bulunduğu "Sevretu'l Işrin Meydanı"nda değil "Es-Sadreyn Meydanı"nda toplanma çağrısı yapıldı ve göstericilere ateş açanlardan hesap sorulacağı vaadinde bulunuldu.
Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi'nin başkanlığını yapan Hakim, Saddam Hüseyin'in devrilmesi için çalışmış ve İran'da 20 yıldan fazla sürgün hayatı yaşamıştı. ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra ülkeye dönen Hakim, 2003 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Necef, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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