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Irak'ın Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, İran'ın idam ettiği mahkumun kendilerince iade edildiği...

Irak'taki Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, İran'ın idam ettiği firari mahkum Mustafa Selimi'nin kendilerine sığındıktan sonra Tahran yönetimine iade edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

11.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:50
Irak'ın Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, İran'ın idam ettiği mahkumun kendilerince iade edildiği...
Irak'taki Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, İran 'ın idam ettiği firari mahkum Mustafa Selimi'nin kendilerine sığındıktan sonra Tahran yönetimine iade edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Süleymaniye Emniyet Müdürlüğünün, Selimi'nin iadesine yönelik iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü, sınır kapısı ve oturum dairesinin kayıtlarında Mustafa Selimi adında herhangi bir şahsın ismi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Selimi'nin İran'daki hapishaneden firar ettikten sonra Müdürlüğe sığındığı ve ardından yine Süleymaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Pencivin İlçe Emniyetince İran'a teslim edildiği iddialarının asılsız olduğu belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, bugün yaptığı yazılı açıklamada, medyada, İran'ın Sakız kentinden olan Selimi'nin IKBY'ye sığındığı ve ardından sınırdaki Pencivin ilçesi emniyet güçlerince yeniden İran'a teslim edildiğine yönelik birçok haberin çıktığını ifade etmişti.
Adil, Erbil yönetiminin bu durumdan haberdar olmadığını, Selimi teslim edilmişse de bunun hükümetin bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini kaydetmişti.
Selimi'nin firarı ve idam edilmesi
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız kentindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla 27 Mart'ta 74 mahkum firar etmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına bugün konuşan Kürdistan eyaleti Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, firarı Selimi adlı bir mahkumun organize ettiğini, 2004'te silahlı soygun ve iki polis memurunu öldürme suçlamasıyla idama mahkum edildiğini ve yakalandıktan sonra şu ana kadar ertelenen idam hükmünün infaz edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Süleymaniye, İran, Güncel
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