Haberler » Güncel » Irak'ın Tahran Büyükelçisi Kandil: 'Irak ve İran aynı cephededir' - Haber

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Kandil: "Irak ve İran aynı cephededir"

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Saad Cevad Kandil, dış komplolara karşı İran ve ülkesinin aynı cephede yer aldığını söyledi.

11.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:44Irak'ın Tahran Büyükelçisi Kandil:
'ın Büyükelçisi Saad Cevad Kandil, dış komplolara karşı ve ülkesinin aynı cephede yer aldığını söyledi.
Kandil, İran'ın Kazvin kentindeki Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi'nde düzenlenen "Batı Asya'da İnsan Hakları ve Barışın Geleceği Forumu"na katıldı.
İran'ın yarı resmi Fars Ajansı'nda yer alan habere göre konuşmasında terör meselesi ve Batı'nın teröre desteğinden söz eden Kandil, "ABD'nin başta İran olmak üzere bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak için ekonomiyi bir araç olarak kullandığını" kaydetti.
Kandil, Bağdat ve Tahran arasındaki yakın ilişkiye dair ise "Irak ve İran aynı cephededir." ifadesini kullanarak, dış komplolarla bu birlikteliğin hedef alındığını savundu.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular İran'ın ülkenin iç işlerine müdahalesine de tepki gösteriyor. Gösteriler sırasında İran'ın Kerbela ve Necef'teki Başkonsolosluk binaları farklı tarihlerde ateşe verilmişti.

Kandil Dağı, Tahran, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52 Mardin'de aranan 2 kişi tutuklandı - Haber
14:52 "Don Quichotte" (Don Kişot) Operası, Bu Sezon da Sahnede… - Haber
14:52 DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Balıkesir depremi açıklaması - Haber
14:46 Çikolata yerken hayatını kaybetti - Haber
14:45 Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma döktürdü - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:59:47