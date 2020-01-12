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Irak'ın Vasit kentindeki protestolarda 40 kişi yaralandı

Irak'ın Vasit kentinde bir üniversitede gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde 40 kişi yaralandı.

12.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:35Irak'ın Vasit kentindeki protestolarda 40 kişi yaralandı
'ın Vasit kentinde bir üniversitede gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde 40 kişi yaralandı.
Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD operasyonunda öldürülmesinin ardından durulan ve Cuma günü yeniden başlayan hükümet karşıtı protestolara üniversite öğrencileri katıldı. Ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde 1 protestocunun öldürülmesinin ardından kentte öğrenciler grev başlattı.
Sabah saatlerinden itibaren Vasit Üniversitesi kapısı önünde toplanan öğrenciler, üniversitenin kapısını ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle protestocular arasından meydana gelen şiddet olaylarında aralarında güvenlik güçleri mensupları olmak üzere 40 kişi yaralanırken, onlarca protestocunun gözaltına alındığı bildirildi. Protestocuların bir kısmı Vasit Polis Müdürlüğü binasının önünde toplandı. Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Kentte artan gerilimin üzerine önümüzdeki saatlerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi bekleniyor.
Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi de yaralandı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kasım Süleymani, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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