Haberler » Güncel » Irak'ın Zikar kentinde 1 protestocu öldü - Haber

Irak'ın Zikar kentinde 1 protestocu öldü

Irak'ın Zikar kentinde güvenlik güçleriyle hükümet karşıtı protestocular arasında yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

10.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:42Irak'ın Zikar kentinde 1 protestocu öldü
'ın Zikar kentinde güvenlik güçleriyle hükümet karşıtı protestocular arasında yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Irak'ın Zikar kentinde "Mesaiyi engelleme" grubunun bir üniversitedeki mesaiyi engellemeyi girişimi sonucu güvenlik güçleriyle grup arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçlerinin, söz konusu grubu üniversiteden uzaklaştırmak için şiddette başvurmasıyla, 1 protestocu hayatını kaybetti 1 protestocu ise yaralandı.

Irak'ta 4 aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda devlet daireleri ve okulların kapatılmasını talep eden protestocular "Mesaiyi engelleme" ekibi kurdu. Grup açılan bütün daire ve okulları kapatırken zaman zaman da devlet dairelerinin kapılarını kaynakla kapattı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre Ekim 2019'da başlayan protestolarda, 543 kişi hayatını kaybederken 25 binden fazla protestocu da yaralandı. - ERBİL

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:51:49