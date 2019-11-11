Haberler » Güncel » Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü - Haber

Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de, hükümet karşıtı göstericilere müdahale sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.

11.11.2019 02:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 02:34Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü
'ın güneyindeki Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de, hükümet karşıtı göstericilere müdahale sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirine konuşan Zikar Sağlık İdaresinden bir kaynak, 4 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin yaralandığını söyledi.
Ölen ve yaralanan göstericilere, güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalede bulunduğunu belirten kaynak, müdahale sırasında göstericilerin attığı taşlardan dolayı da çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca dün yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.
Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:08 Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı
03:06 İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi
02:34 Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü
02:22 Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı
02:16 Evo Morales istifa gerekçesini açıkladı
00:13 Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı
00:02 Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu
23:43 Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı
23:00 Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11.11.2019 03:19:15