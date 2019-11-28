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Irak'ın Zikar kentinde ölü sayısı 25'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Zikar kentinde bugünkü protestolar sırasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

28.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:00Irak'ın Zikar kentinde ölü sayısı 25'e yükseldi
'ın başkenti 'ın güneyindeki Zikar kentinde bugünkü protestolar sırasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Zikar Hastanesinden bir görevli, sabah saatlerinde başlayan protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 25, yaralananların sayısının ise 225'e yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin çoğunun güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Bugünkü olaylarda hayatını kaybeden "Vatan istiyoruz" yazılı tişört giyen gencin görüntüleri ise Irak'ta sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Cebinden yalnızca 500 Irak dinarı (40 cent) çıkan genci öldüren güvenlik güçlerine ve Başbakan Adil Abdülmehdi'ye öfke yağdı.
Öte yandan, kentteki kanlı olayların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi kentin Kriz Masası Başkanı General Cemil Şummeri'yi görevden aldı. Zikar Valisi Adil el-Dahil, General Şummeri ve diğer komutanları protestoculara ateş açmakla suçlamıştı.
Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre ülkede 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 bine yakın kişi de yaralandı.
(İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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