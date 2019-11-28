Haberler » Güncel » Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı - Haber

Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

28.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:12Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Zikar emniyeti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleri, sabah saatlerinde 4 gündür araç trafiğine kapalı olan Nasr ve Zeytun köprülerinde kontrolü sağlamak için göstericilere müdahale etti.
Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 gösterici yaşamını yitirdi, 33 gösterici yaralandı.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerine ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Hükümet, Sabah, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13 Batman'da PKK/KCK'ya drone'lu operasyon: 30 gözaltı
13:13 Define aramada 'çevresel etki denetimi' zorunluğu Resmi Gazete'de
13:13 Datça'da, deniz keyfi
13:12 Bakan Ersoy: Bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 milyar dolar
13:09 Terörle mücadelede kangal köpekleri görev alacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 13:14:28