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Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

28.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:30Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentindeki Nasr ve Zeytun köprülerinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.
Göstericiler hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür En-Nasıriyye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.
Emniyet makamlarının da kentte artan gerginliği kontrol altına almak için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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