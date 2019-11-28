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Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

28.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:32Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü
'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.
Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı. Olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.
'e "askeri komutan" atandı
Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkenin güneyindeki Necef'e "güvenliğin sağlanması" için General Ali el-Haşimi'yi "askeri komutan" olarak atadı.
Göstericiler hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür Nasıriyye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.
Emniyet makamlarının da kentte artan gerginliği kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Hükümet, Necef, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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